موعد عودة نجم النصر السعودي بعد فترة التأهيل

ياسر رشاد - القاهرة - ترددت انباء صحفية سعودية، عن تعافي اللاعب أيمن يحيى، نجم فريق النصر السعودي الأول لكرة القدم، وتحديد موعد مشاركته مع العالمي في المباريات الرسمية بدوري روشن السعودي.

وكشفت ان الجهاز الفنى والطبي بالنادي العاصمي حدد موعد عودة أيمن يحيي نجم الفريق نهاية شهر يناير الجاري.

وكان يعاني يحيى من إصابة في أوتار الكاحل، وبسبب هذه الإصابة استبعد من قائمة المنتخب السعودي النهائية لكأس آسيا.

وأكدت التقارير أن الدولي السعودي سيكون جاهزًا لمباراة النصر والهلال في ديربي كأس موسم الرياض 8 فبراير المقبل.

أبدت إدارة نادي النصر السعودي موافقتها على انتقال اللاعب خالد الغنام إلى صفوف نادي الاتفاق خلال موسم الانتقالات الشتوية يناير الجاري.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية في تقرير لها اليوم أن إدارة نادي النصر طلبت من نظيرتها في نادي الاتفاق مبلغ 13 مليون بالإضافة لخدمات اللاعب عبدالله الخطيب لـ بيع ما تبقى من مدة عقد للاعب خالد الغنام.