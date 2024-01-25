بطولة أستراليا: سابالينكا تثأر من غوف وتلتقي تشينوين في النهائي

الرياص - اسماء السيد - ملبورن: ثأرت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنّفة ثانية عالمياً لخسارتها في نهائي بطولة الولايات المتحدة أمام الأميركية كوكو غوف الرابعة، وتغلّبت عليها الخميس في لقاء مشوّق 7 6 (7 2) و6 4 في نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، لتضرب موعداً مع الصينية جنغ تشينوين الثانية والفائزة على الأوكرانية دايانا ياستريمسكا.

وباتت البيلاروسية حاملة اللقب أول لاعبة تصل إلى النهائي مرتين متتاليتين منذ الأميركية سيرينا وليامس في 2016 2017.

كما عادلت رقم وليامس والبلجيكية كيم كلايسترز بعدد الانتصارات المتتالية (13) على ملعب رود ليفر.

ولم يسبق للاعبة أن حققت اللقب مرّتين متتاليتين منذ البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا في 2012 و2013.

وقالت سابالينكا التي فازت في نهائي النسخة الماضية على الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، قبل المواجهة مع غوف إنه كان لديها رغبة للانتقام بعد خسارتها في ثلاث مجموعات خلال نهائي فلاشينغ ميدوز العام الماضي.

وهذه المواجهة الأصعب التي خاضتها في أستراليا هذا العام حتّى الآن، إذ تمكّنت من إلحاق الهزيمة بغوف لأوّل مرة بعد 12 انتصاراً متتالياً في بطولات غراند سلام، وتحديداً منذ فلاشينغ ميدوز في نيويورك في أيلول (سبتمبر) الماضي.

وقالت سابالينكا "تمكّنت من التركيز على نفسي. كنت مستعدة لأنها ستتحرك بشكلٍ جيّد وكنت مستعدة لأي شي".

وأضافت "هذا كان المفتاح، كما الدعم هنا".

وتابعت "إنها مواجهة رائعة دائماً (أمام غوف). إنها لاعبة رائعة وأستمتع باللعب أمامها"، مضيفةً "أتمنى حقاً أن نلعب في المستقبل المزيد من المباريات النهائية".

تحت السقف المغلق في ملعب رود ليفر بسبب الأمطار وتحت أنظار النجمتين المعتزلتين الأسترالية إيفون غولاغونغ كاولي والأميركية بيلي جين كينغ، كانت سابالينكا تتجه إلى حسم المجموعة الأولى بسهولة بتقدّمها 5 2، عادت الأميركية بقوّة لتتقدّم 6 5، لكنّ البيلاروسية انتفضت وحسمت النتيجة في الشوط الفاصل.

وتواصل التشويق في المجموعة الثانية حين تقدّمت غوف في البداية واستمر التعادل بينهما حتّى تمكّنت البيلاروسية من كسر إرسال منافستها لأوّل مرة في المجموعة لتتقدّم 5 4 قبل حسم النتيجة.

وقالت غوف إنها فخورة بنفسها وإنها تسير في الطريق الصحيح على الرغم من إخفاقها بالوصول إلى النهائي.

وأضافت "هناك العديد من الإيجابيات لأخذها. لم أشعر أنني لعبت بشكلٍ سيئ. شعرت فقط أن كان هناك بعض النقاط التي لم أفز بها".

وتابعت "لذا فإن النتيجة صعبة، لكني أحاول أن أنظر إلى الإيجابيات".

ولم تُهزم غوف منذ مطلع العام الحالي في 11 مباراة توالياً، بعدما احتفظت بلقبها في دورة أوكلاند النيوزيلندية بداية الشهر الجاري، قبل مواجهة سابالينكا.

وأكملت "أميل إلى القسوة على نفسي. لكن أعتقد بالنظر إلى الوراء، في هذه المرحلة بحياتي بشكلٍ عام، من الواضح أنها فترة ناجحة".

وأضافت المتأهلة إلى نهائي بطولة فرنسا 2022 "لذا أنا في الطريق الصحيح. يجب أن أذكّر نفسي فقط بالرحلة وليس باللحظة".

وأردفت "أنا حقاً فخورة بنفسي. أردت أن أفوز ببطولة غراند سلام كمراهقة، وفعلت ذلك. لذا آمل أن أتقدّم من هذه النقطة".

ووصلت سابالينكا على الأقل إلى الدور نصف النهائي خلال آخر ست بطولات "غراند سلام" وإلى النهائي ثلاث مرات، ونصف النهائي في آخر مشاركتين في بطولتي "دبليو تي ايه" الختامية، منذ بطولة الولايات المتحدة عام 2022.

تشينوين تدخل التاريخ

وبلغت تشينوين النهائي لأوّل مرة في مسيرتها بعد فوزها على ياستريمسكا المصنّفة 93 بنتيجة 6 4 و6 4.

وباتت تشينوين ثاني صينية تبلغ نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى.

واحتاجت إلى ساعة و42 دقيقة لتبلغ نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى لأوّل مرة، علماً أنه وصلت إلى نهائي بطولة "دبليو تي ايه" الختامية 2023.

وبعد عشرة أعوام على النهائي الذي خاضته مواطنتها لي نا، الفائزة ببطولة رولان غاروس (2011) وأستراليا (2014)، باتت تشينوين البالغة 21 عاماً على بُعد مباراة واحدة من الفوز بأوّل ألقابها في البطولات الكُبرى.

ووضع الفوز حدّاً لياستريمسكا التي حققت ثمانية انتصارات متتالية في ملبورن، من بينها في التصفيات، لتصبح أول متأهلة من التصفيات تبلغ نصف نهائي البطولة الكبرى الافتتاحية للموسم، منذ الأسترالية كريستين ماتيسون في 1978.

وأجبرت ياستريمسكا، التي بدت منهكة بدنياً، منافستها على بذل مجهودٍ كبير للتأهّل، لكنّها لم تتمكّن من حسم اللحظات الحاسمة.

وعلى الرغم من تقدّم الأوكرانية 2 0 ثمّ 3 2 في المجموعة الأولى تمكّنت الصينية من معادلتها ثم كسر إرسالها قبل أن تحسم النتيجة.

وتكرّر سيناريو الفوز في المجموعة الثانية بعدما كسرت تشينوين إرسال منافستها مجدداً وتقدّمت عليها 4 3 و5 3 قبل الحسم 6 4.

وقالت تشينوين بعد فوزها "إنه أمر لا يُصدّق، من الصعب شرح ما أشعر به الآن".

وأضافت "أنا متحمّسة للغاية لتقديمي أداءً رائعاً اليوم والوصول إلى النهائي".

وتابعت "منافِستي لعبت بطريقة لا تُصدّق".