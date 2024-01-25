قبل لقائهما في كأس الأمم الأفريقية.. تعرف على تاريخ مواجهات السنغال ضد كوت ديفوار

محمد اسماعيل - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم الأفريقية، واحدة من أقوى مباريات الدور ربع النهائي من بطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، والتي تجمع بين منتخبي السنغال وكوت ديفوار، والمقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل الموافق 29 يناير الجاري، على ملعب " تشارلس كونان باني".

وتمكن منتخب " أسود التيرانجا" من الصعود إلى دور ال 16 من البطولة، بعدما جاء في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات، فيما صعد المنتخب الإيفواري بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة الأولى، ليصعد إلى الدور القادم من البطولة ضمن أفضل ثوالث المجموعات.

وتعد هذه هي المواجهة الخامسة التي تجمع بين المنتخبين معا، حيث سبق أن تواجها معاً في أربعة لقاءات سابقة ما بين ودية ورسمية.

ونجح منتخب كوت ديفوار من تحقيق الفوز في مباراتين، وتلقى الهزيمة في لقاء واحد وحسم التعادل المباراة الأخرى بين المنتخبين.

وهذه هي المباراة الثانية التي تجمع بن المنتخبين معاً، في نهائيات كأس الأمم الأفريقية، حيث تواجها معاً في نسخة 2012 من البطولة، وانتهت لصالح " الأفيال" الإيفوارية بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وسجل لاعبو منتخب كوت ديفوار 8 أهداف في مرمى منتخب السنغال، فيما استقبلت شباكهم خمسة أهداف.

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