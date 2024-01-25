أمم آسيا.. منتخب السعودية يُهدر ركلة جزاء أمام تايلاند

ياسر رشاد - القاهرة - أهدر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ركلة جزاء أمام نظيره منتخب تايلاند في المباراة التى تجمع المنتخبين حاليًا بكأس أمم آسيا، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في المسابقة.



واحتسب الحكم الكوري الجنوبي كيم هي جون ركلة جزاء للأخضر عند الدقيقة الـ 11، بعد عرقلة سوفان ثونجسونج، مدافع تايلاند، لعبد الرحمن غريب، جناح المنتخب السعودي.



وسدد عبد الله رديف ركلة الجزاء على يمين سارانون أنوين، حارس المرمى، الذي تصدى لها بنجاح.



وجاء تشكيل المنتخب السعودي للمباراة كالأتي :

حارس المرمى: راغد النجار

الدفاع: الصقور - الخيبري - عون - البليهي - كادش

الوسط: الغامدي - مختار - سالم - غريب

الهجوم: عبدالله رديف

ويتواجد على مقاعد البدلاء: الكسار - الربيعي - لاجامي - سعود - البريك - ريان حامد - ناصر - كنو - المالكي - عيد - حاجي - الشهري.