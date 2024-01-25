أمم آسيا.. التعادل السلبي يحسم مواجهة السعودية وتايلاند

ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل السلبي نتيجة مواجهة منتخب السعودية ونظيره تايلاند، فى المباراة التى جمعت المنتخبين ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة أمم آسيا التى تقامبدولة قطر.

وجاء تشكيل المنتخب السعودي للمباراة كالأتي :

حارس المرمى: راغد النجار

الدفاع: الصقور - الخيبري - عون - البليهي - كادش

الوسط: الغامدي - مختار - سالم - غريب

الهجوم: عبدالله رديف

ويتواجد على مقاعد البدلاء: الكسار - الربيعي - لاجامي - سعود - البريك - ريان حامد - ناصر - كنو - المالكي - عيد - حاجي - الشهري.

وحسم منتخب السعودية تأهله إلى دور الستة عشر بنجاح، بقيادة المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، بعد اعتلائه صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط بعد تحقيق الفوز في المباراتين الأولى والثانية على عمان وقيرغيزستان على التوالي.