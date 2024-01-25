معتمد جمال يطمئن على جاهزية لاعبى الزمالك طبيا

ياسر رشاد - القاهرة - عقد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع الدكتور محمد أسامة على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الخميس على الملعب الفرعي لاستاد آل مكتوم، استعداداً مباراة الرجاء المغربي، المقرر لها غداً الجمعة في بطولة كأس دبي للتحدي.

واطمأن المدير الفني من رئيس الجهاز الطبي على جاهزية بعض اللاعبين من الناحية الطبية قبل مباراة الرجاء المغربي المقبلة، خاصة بعد تعرض محمد أشرف"روقا" لحالة إعياء بالأمس، بالإضافة إلى عودة يوسف أوباما من الإصابة.



وكانت بعثة الفريق الأبيض وصلت إلى دبي مساء الأمس عقب انتهاء منافسات دورة الوحدة الودية، استعداداً للمشاركة في كأس دبي للتحدي، بمشاركة أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي - محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي.

الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.