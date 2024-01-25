استضافة مصر للمؤتمر الكشفى العالمى الـ٤٣

ياسر رشاد - القاهرة - استقبل الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وفد الاتحاد العام للكشافة والمرشدات المصرى، لبحث ترتيبات استضافة مصر للمؤتمر الكشفى العالمى الثالث والأربعين ومنتدى الشباب الكشفى العالمى الخامس عشر(2024)، بمشاركة 174 دولة خلال الفترة من 17 وحتى 23 أغسطس القادم.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة تولى أهمية قصوى لتفعيل الحركة الكشفية فى المجتمع لما تبثه من قيم الولاء والانتماء وروح التطوع بين المنضمين إليها.

وأضاف «صبحى»، أن جميع أجهزة الدولة تعمل فى تكاتف وتضافر لإخراج المؤتمر فى أبهى صورة، وهو ما ظهر خلال جميع الأحداث الرياضية والشبابية التى نظمتها مصر خلال الفترة الماضية وجعلتها مركزا عالميا للأنشطة الشبابية والرياضية لما تقدمه من امكانات وقدرات تنظيمية مميزة.

وقال وزير الرياضة: «إن المؤتمر الكشفى العالمى الثالث والأربعين سيمثل فرصة عظيمة للشباب المصرى للتعرف على الثقافات المختلفة من مختلف دول العالم، وتبادل الخبرات والتجارب الكشفية»، مشيراً إلى أن هذا المؤتمر سيساهم فى تعزيز العمل الكشفى فى مصر والمنطقة العربية، ونشر قيم السلام والصداقة والتسامح بين الشباب.

وكانت مصر فازت بتنظيم المؤتمر فى 2020 بأغلبية ساحقة بـ930 صوت، وبنسبة 99.8%، ولكن جائحة كورونا حالت دون ذلك، وهو يعد أكبر مؤتمر على مستوى العالم حيث يشارك فيه 174 دولة.

حضر الاجتماع الدكتور خالد عيسوى رئيس مجلس إدارة الإتحاد العام للكشافة والمرشدات، الدكتور هانى عبد المنعم المدير الاقليمى للمنظمه العالمية للحركة الكشفية والامين العام للمنظفة الكشفية العربية، اللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب ورئيس اللجنة المنظمة والدكتور عبدالله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية وعضو اللجنة العليا ، الدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، مصطفى مجدى معاون الوزير للسياسات ورئيس لجنة الاتصال الحكومى، مصطفى عز العزب معاون الوزيرلشؤون التنمية الثقافية والمجتمعية.

وكانت قد وقعت وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة مصر الخير والاتحاد العام للكشافة والمرشدات، بروتوكول تعاون مشترك لدعم وتمويل المؤتمر الكشفى العالمى الثالث والأربعين، الذى سيعقد فى القاهرة، مصر،

خلال الفترة من 17-23 أغسطس 2024.