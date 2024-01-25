تدريبات تكتيكيه للاعبى الزمالك على ملعب ال مكتوم

ياسر رشاد - القاهرة - خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال فقرة لتدريب اللاعبين على تنفيذ بعض الجوانب الخططية خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الخميس على الملعب الفرعي لاستاد آل مكتوم، استعداداً مباراة الرجاء المغربي، المقرر لها غداً الجمعة في بطولة كأس دبي للتحدي.

وتضمنت هذه الفقرة التدريب على الكرات العرضية وكيفية التعامل معها، بالإضافة إلى التسديد على المرمى من مسافات مختلفة.

وحصل اللاعبون الذين شاركوا في مباراة أم صلال القطري بالأمس في دورة الوحدة الودية على راحة من الفقرة الفنية خوفا من تعرضهم للإجهاد قبل لقاء الرجاء المغربي.

وقام الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال بتقسيم اللاعبين لمجموعتين لخوض تقسيمة في منتصف الملعب، شهدت ندية وحماس من جميع اللاعبين، وحرص أعضاء الجهاز الفني على توجيه اللاعبين ومنحهم التعليمات باستمرار خلال التقسيمة.



وكانت بعثة الفريق الأبيض وصلت إلى دبي مساء الأمس عقب انتهاء منافسات دورة الوحدة الودية، استعداداً للمشاركة في كأس دبي للتحدي، بمشاركة أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي - محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي.

الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.