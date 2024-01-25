إبراهيم المصري: نشكر الجمهور العظيم ونطالبهم باستمرار الدعم لمنتخب اليد

ياسر رشاد - القاهرة - علق إبراهيم المصري لاعب المنتخب المصري لكرة اليد، بعد التأهل إلى الدور النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 وحتى 27 يناير الجاري .

وتأهل منتخب مصر إلى النهائي عقب تحقيق الفوز على تونس بنتيجة “30-25“ في نصف النهائي الذي أقيم منذ قليل على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة.

قال إبراهيم المصري: “أشكر الجمهور المصري على مؤازرته للاعبين طوال منافسات البطولة وتقديمه الدعم والمساندة والتحفيز لنا فهذا يعطينا دافع قوي لتحقيق الفوز، ونطالبهم بالحضور في النهائي“.

وتابع: “هدفنا خلال هذه الفترة ليس حصد لقب البطولة الأفريقية فقط ولكن السيطرة على جميع الألقاب القارية في المستقبل“.

وأردف: “قدمنا أداء جيد ومميز في البطولة، وسعداء كثيرًا بالفوز على تونس حيث إنه من أقوى منتخبات القارة الأفريقية، وسنبدأ الاستعداد والتجهيز الجيد للنهائي منذ اليوم“.

واختتم لاعب المنتخب المصري: “جميع اللاعبين على قلب رجل واحد من أجل التتويج باللقب وإسعاد الشعب المصري، والتأهل إلى أولمبياد باريس 2024“.