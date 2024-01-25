نجم برشلونة يواجه خطر الغياب 4 أشهر عن الملاعب

ياسر رشاد - القاهرة - واصل مسلسل الاصابات الضرب بقوة في صفوف فريق برشلونة الأسباني بعدما تعرض نجم دفاع الفريق أليخاندرو بالدي للإصابة خلال مباراة برشلونة امام اتلتيك بيلباو في ربع نهائي كأس ملك أسبانيا مساء الاربعاء وهي المباراة التي انتهت بفوز اتلتيك بيلباو بأربعة أهداف مقابل هدفين على ملعب سان ماميس بمدينة بيلباو .

وكان أليخاندرو بالدي قد تعرض للإصابة خلال أحداث الشوط الاول للمباراة وبدت الإصابة صعبة وتم تشخيصها عقب المباراة بتمزق في العضلة وتحتاج للعلاج لفترة من ٤ إلى ٦ اسابيع الا ان الفحوصات الاكثر دقة بعدها اثبتت ان الاعب ربما يحتاج لجراحة قد تبعده عن الملاعب لفترة تصل إلى أربعة أشهر .

وقالت صحيفة الماركا الاسبانية ان برشلونة قرر اتباع برنامج علاج تحفظي لاصابة بالدي دون الحاجة إلى التدخل الجراحي حتى يتمكن بالدي من المشاركة في المباريات الحاسمة على بطولتي الليجا و دوري أبطال أوربا الا ان المفاجأة كانت في احتياج الاعب للمزيد من الفحوصات حتى يمكن اتخاذ قرار حاسم بشأن عدم اللجوء إلى الحل الجراحي .

يذكر ان أليخاندرو بالدي كان قد دخل في دوامة من عدة إصابات خلال الفترة الأخيرة الا انه يظل احد الاعبين الذين يعول عليهم تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة لكنه يظل لاعب مهم لبرشلونة ومديره الفني الذي يحتاج كل لاعبيه في الفترة المقبلة في الدوري الأسباني و دوري أبطال أوربا.