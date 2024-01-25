ريال مدريد يستعيد صدارة الاندية الأغنى على مستوى العالم

ياسر رشاد - القاهرة - للمرة الاولى منذ عام ٢٠١٨ استعاد نادي ريال مدريد الأسباني قمة ترتيب الاندية الأغنى على مستوى العالم لعام ٢٠٢٣ متفوقا على نادي مانشيستر سيتي الأنجليزي.

وكان نادي ريال مدريد قد خرج خارج قائمة أغنى ٢٠ نادي على مستوى العالم عام ٢٠٢٢ حيث كان ناديي اتلتيكو مدريد و برشلونة هما الناديين الاسبانيين الوحيدين في القائمة العام قبل الماضي .

وقد شهدت قائمة الاغني لعام ٢٠٢٣ تصدر ريال مدريد بعدما نجحت إدارة ريال مدريد بقيادة فلورينتينو بيريز في تحقيق عوائد قدرها ٨٣١.٤ مليون يورو بزيادة قدرها ٥.٥ مليون يورو عن صاحب المركز الثاني نادي مانشيستر سيتي الأنجليزي وحقق ريال مدريد زيادة قدرها ١١٨ مليون يورو عن العام الأسبق وجاء باريس سان جيرمان ثالثا ثم برشلونة الأسباني رابعا بعدما كان سابعا العام قبل الماضي حيث لامس نادي برشلونة حاجز ٨٠٠ مليون يورو بعدما زادت عوائد تذاكر المباريات بنسبة ٦١ % كما زادت العوائد التجارية للنادي الكاتالوني بنسبة ٤٣ % وجاء نادي مانشيستر يونايتد الأنجليزي خامسا ثم نادي بايرن ميونخ الألماني سادسا وليفربول الأنجليزي سابعا .

وكانت أبرز التراجعات من نصيب نادي اتلتيكو مدريد الأسباني الذي تراجع إلى المركز الخامس عشر بعدما بعدما تراجعت عوائد الفريق حوالي ٣٠ مليون يورو عن عام ٢٠٢٢ بسبب خروج الفريق من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوربا.