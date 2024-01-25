شاهد.. محمد صلاح يُجري عمليات التأهيل في مركز تدريبات ليفربول

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل محمد صلاح لاعب منتخب مصر الاأول لكرة القدم، ونادي ليفربول الانجليزي، عمليات التأهليل في مركز الأخير بانجلترا.

ويعمل محمد صلاح بكل ما أوتي من قوة من أجل الانتهاء من الاصابة التى لحقت به مؤخرا خلال مشاركته رفقة منتتخب مصر ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى تقام منافساتها بكوت ديفوار.

صورة محمد صلاح من داخل احدى مراكز التأهيل بنادي ليفربول الانجليزي..

محمد صلاح من داخل مركز التأهيل بنادي ليفربول

وغادر محمد صلاح، نجم منتخب مصر، ملعب مباراة الفراعنة أمام منتخب غانا بعد تعرضه للإصابة في الدقيقة 45 من عمر اللقاء.

وخضع محمد صلاح لعدة فحوصات طبية بعدما شعر بآلام في العضلة الخلفية، لتحديد حجم الإصابة ومدة العلاج.

اصابة محمد صلاح

وتعرض محمد صلاح لاعب منتخب مصر، أمس، لإصابة قوية في مباراة غانا، التي أقيمت على ملعب استاد فيليكس "هوفويت بوانيي" في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا.

وسقط محمد صلاح على أرضية الملعب عقب التحام مع مدافعي غانا، وظل مستلقيا على الأرض لدقائق ليخرج بعدها متألما وهو يمسك العضلة الخلفية لفخذه.

وتم دخول الطاقم الطبي إلى أرضية الملعب لعلاجه لكنه طلب الخروج ولم يستطع محمد صلاح استكمال المباراة وتم استبداله في الدقيقة 45 من عمر المباراة، وقرر البرتغالي روي فيتوريا الدفع بمصطفى فتحي.