التأهيل.. محمد صلاح ينشر مقطع فيديو عبر إنستجرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نشر محمد صلاح لاعب نادي ليفربول ومنتخب مصر، مقطع فيديو عبر "خاصية القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بمنصة "إنستجرام".

وظهر محمد صلاح في مقطع الفيديو وهو يواصل التأهيل من الإصابة التي تعرض لها في مباراة غانا، ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2023.

https://www.instagram.com/ stories/mosalah/ 3288206083305750542

وأكد محمد صلاح عبر حسابة الرسمي على منصة "إكس" تويتر سابقا، أنه سيفعل كل ما بوسعه للعودة سريعا للمشاركة مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2023.

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