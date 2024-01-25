حارس مرمى الزمالك يحسم موقفه من الانتقال إلى الاهلي

حسم محمد صبحي حارس مرمى الزمالك موقفه النهائي من الانتقال إلى صفوف النادي الاهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية أن محمد صبحي حارس الزمالك رحب بالانتقال إلى الاهلي، مطلع الموسم الجديد، لاسيما أن عقده ينتهي مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي.

وأوضحت التقارير أن محمد صبحي مرحب بالانتقال إلى الاهلي، بعد انتهاء تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، في ظل تجاهل مسؤولي الأبيض ملف التجديد معه.

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وينتظر محمد صبحي العودة من كوت ديفوار بعد المشاركة مع منتخب مصر، في كأس الأمم الأفريقية 2023 لحسم مصيره سواء بالتجديد مع الزمالك أو الانتقال إلى الاهلي.

ويستهدف النادي الاهلي التعاقد مع حارس مرمى جديد لتدعيم مركز حراسة مرمى الفريق الأحمر بعد إصابة محمد الشناوي حارس الفريق الأساسي.