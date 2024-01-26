"غياب الفراعنة".. التشكيل المثالي لدور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" التشكيل المثالي لدور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2023.

وشهد التشكيل المثالي وجود 4 لاعبين من منتخب المغرب، ولم يتواجد أي لاعب من مصر.

وجاء تشكيل الأفضل كالتالي:

حراسة المرمى: جيسوس أوونو (غينيا الاستوائية)

خط الدفاع: أشرف حكيمي (المغرب)، كوليبالي (السنغال)، نايف أكرد (المغرب)، ماسكو (الكونغو الديمقراطية).

خط الوسط: أوناحي (المغرب)، أمرابط (المغرب)، لامين كمارا (السنغال).

خط الهجوم: إسماعيلا سار (السنغال)، أنسوي (غينيا الاستوائية)، جيلسون دالا (أنجولا).

اقرأ أيضًا:

الجميع في استقباله بالفندق .. إمام عاشور يغادر المستشفى (صور)

"الموافقة على ترك الحارس الاحتياطي".. الأهلي يقترب من ضم بديل الشناوي