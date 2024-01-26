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"غياب الفراعنة".. التشكيل المثالي لدور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2023

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" التشكيل المثالي لدور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2023.

وشهد التشكيل المثالي وجود 4 لاعبين من منتخب المغرب، ولم يتواجد أي لاعب من مصر.

وجاء تشكيل الأفضل كالتالي:

حراسة المرمى: جيسوس أوونو (غينيا الاستوائية)

خط الدفاع: أشرف حكيمي (المغرب)، كوليبالي (السنغال)، نايف أكرد (المغرب)، ماسكو (الكونغو الديمقراطية).

خط الوسط: أوناحي (المغرب)، أمرابط (المغرب)، لامين كمارا (السنغال).

خط الهجوم: إسماعيلا سار (السنغال)، أنسوي (غينيا الاستوائية)، جيلسون دالا (أنجولا).

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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