إستقالة معتمد جمال من تدريب الزمالك.. إعلامي يفجرها

فجر الإعلامي إسلام صادق مفاجأة مدوية بخصوص استقالة معتمد جمال من تدريب الزمالك عقب الخسارة من فريق أم صلال القطري أمس الخميس.

وأكد إسلام صادق أن معتمد جمال تقدم باستقالته من تدريب القلعة البيضاء عقب مباراة أم صلال القطري في الساعات الماضية.

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وأضاف الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج “البريمو” على قناة “تن” :” معتمد جمال لا يرغب في استكمال مهمته مع نادي الزمالك وقدم باستقالته من تدريب القلعة البيضاء بعد سلسلة النتائج السيئة في الإمارات والتي كان آخرها مباراة أم صلال القطري”.

وأكمل:” هناك ٣ أعضاء من مجلس إدارة نادي الزمالك توجهوا إلى الإمارات على رأسهم حسام المندوه آمين الصندوق من أجل مناقشة الأمر وسوء النتائج في البطولة الودية بالإمارات”.

ويفاوض نادي الزمالك بعض المدربين الأجانب في الفترة الحالية للتعاقد مع أحدهم لتولي القيادة الفنية للفريق في الفترة المقبلة.