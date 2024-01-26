الامارات | مباريات اليـوم

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الإسباني
ألميريا - ديبورتيفو ألافيس 00:00
كالياري - تورينو 23:45
الدوري الألماني
آينتراخت فرانكفورت - ماينز 05 23:30
الدوري الفرنسي
ليون - رين 00:00
الدوري الجزائري
اتحاد خنشلة - نادي بارادو 18:30
وفاق سطيف - الرياضي القسنطيني 19:45
مولودية وهران - مولودية الجزائر 20:00
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