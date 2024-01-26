اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

ألميريا - ديبورتيفو ألافيس 00:00

كالياري - تورينو 23:45

الدوري الألماني

آينتراخت فرانكفورت - ماينز 05 23:30

الدوري الفرنسي

ليون - رين 00:00

الدوري الجزائري

اتحاد خنشلة - نادي بارادو 18:30

وفاق سطيف - الرياضي القسنطيني 19:45

مولودية وهران - مولودية الجزائر 20:00

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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