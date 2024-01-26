الامارات | مانشستر سيتي يتعاقد مع إيتشيفيري

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شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يتعاقد مع إيتشيفيري والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنجز مانشستر سيتي، بطل أوروبا وإنجلترا، تعاقده مع لاعب الوسط الأرجنتيني الشاب كلاوديو إيتشيفيري من ريفربلايت حتى صيف 2028. وسيبقى اللاعب مع ريفربلايت قبل الانتقال إلى استاد الاتحاد في يناير من العام المقبل. وأشارت تقارير صحافية إنجليزية إلى أن قيمة الانتقال بلغت 12.5 مليون جنيه استرليني (نحو 16 مليون دولار)، زائد إضافات.
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