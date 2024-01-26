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الامارات | مانشستر سيتي يتعاقد مع إيتشيفيري

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لندن - أ.ف.ب 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنجز مانشستر سيتي، بطل أوروبا وإنجلترا، تعاقده مع لاعب الوسط الأرجنتيني الشاب كلاوديو إيتشيفيري من ريفربلايت حتى صيف 2028. وسيبقى اللاعب مع ريفربلايت قبل الانتقال إلى استاد الاتحاد في يناير من العام المقبل. وأشارت تقارير صحافية إنجليزية إلى أن قيمة الانتقال بلغت 12.5 مليون جنيه استرليني (نحو 16 مليون دولار)، زائد إضافات.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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