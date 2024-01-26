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الامارات | السومة يعود عن قرار اعتزاله

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الدوحة - أ.ف.ب 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المهاجم السوري عمر السومة، عودته عن قرار اعتزاله اللعب مع منتخب بلاده، بعد استبعاده عن نهائيات كأس آسيا لكرة القدم التي تقام حالياً في قطر.

وقال السومة الذي يلعب في العربي القطري، لبرنامج الكابتن السوري، إنه كان حزيناً لقرار استبعاده عن قائمة «نسور قاسيون» في كأس آسيا، وكان يتمنى مشاركة منتخب بلاده فرحة التأهل إلى الدور الـ16 من البطولة للمرة الأولى. وأضاف «أعتذر عما قلته بعد معرفتي بقرار استبعادي، وأعتذر من الاتحاد الرياضي العام، وأضع نفسي تحت تصرف المنتخب».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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