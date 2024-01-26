الامارات | السومة يعود عن قرار اعتزاله

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المهاجم السوري عمر السومة، عودته عن قرار اعتزاله اللعب مع منتخب بلاده، بعد استبعاده عن نهائيات كأس آسيا لكرة القدم التي تقام حالياً في قطر.

وقال السومة الذي يلعب في العربي القطري، لبرنامج الكابتن السوري، إنه كان حزيناً لقرار استبعاده عن قائمة «نسور قاسيون» في كأس آسيا، وكان يتمنى مشاركة منتخب بلاده فرحة التأهل إلى الدور الـ16 من البطولة للمرة الأولى. وأضاف «أعتذر عما قلته بعد معرفتي بقرار استبعادي، وأعتذر من الاتحاد الرياضي العام، وأضع نفسي تحت تصرف المنتخب».