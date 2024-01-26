بديل إمام عاشور مع منتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية في كأس أمم أفريقيا

أكد الإعلامي إسلام صادق غياب إمام عاشور نجم منتخب مصر عن مباراة الفراعنة القادمة أمام الكونغو الديمقرطية في ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا 2023.

وكان إمام عاشور قد تعرض، لإصابة قوية في الرأس خلال تدريبات منتخب مصر يوم الأربعاء الماضي استعدادًا لدور الـ16 من كأس أمم أفريقيا 2023.

وتم نقل إمام عاشور على اثرها للمستشفى، فيما أثبتت الفحوصات إصابته بارتجاج في المخ بعد تدخل عنيف مع أحد لاعبي منتخب مصر في التدريبات.

وخرج عاشور من المستشفى الخميس، وعاد للمشاركة في تدريبات معسكر منتخب مصر، بعد التأكد من سلامته.

وأكد صادق في تصريحات تليفزيونية، أن أن إمام عاشور بات خارج حسابات البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، في مواجهة الكونغو الديمقراطية، في دور الـ16 في كأس أمم إفريقيا.

بديل عاشور في مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

بات فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر أمام ثلاث خيارات في حال عدم الدفع بـ إمام عاشور أمام الكونغو الديمقراطية كالتالي:

من المتوقع أن يدفع فيتوريا بـ محمد النني، لاعب أرسنال الإنجليزي، في تشكيل منتخب مصر الأساسي أمام الكونغو الديمقراطية.

ويعد الخيار الثاني أمام مدرب منتخب مصر هو الدفع بـ أحمد سيد زيزو كلاعب وسط، فيما يتواجد مصطفى فتحي في مركز الجناح الأيمن.

كما بات من المتوقع أن يدفع روي فيتوريا، بـ محمود حمادة كلاعب ثالث في الوسط مع كل من مروان عطية وحمدي فتحي.