الامارات | رسمياً.. يورغن كلوب يعلن رحيله عن ليفربول (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، اليوم الجمعة، عن رحيله عن نادي ليفربول مع نهاية الموسم الجاري.

وأعلن المدرب الألماني، عن قراره في فيديو، نُشر على الحساب الرسمي لنادي ليفربول على منصة "إكس".

وكان كلوب قد دافع عن نجم الفريق ومنتخب مصر محمد صلاح، ووصفه بأنه أوفى مصري قابله في حياته.

وللإشارة، تولى كلوب زمام العارضة الفنية لليفربول منذ موسم 2015-2016، وتُوج معه بألقاب كأس الرابطة الإنجليزية وكأس الإتحاد والدرع الخيرية.

بالإضافة إلى التتويج بلقب البريميرليغ، رابطة الأبطال، السوبر الأوروبي، ومونديال الأندية.