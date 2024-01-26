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الامارات | رسمياً.. يورغن كلوب يعلن رحيله عن ليفربول (فيديو)

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، اليوم الجمعة، عن رحيله عن نادي ليفربول مع نهاية الموسم الجاري.

وأعلن المدرب الألماني، عن قراره في فيديو، نُشر على الحساب الرسمي لنادي ليفربول على منصة "إكس".

وكان كلوب قد دافع عن نجم الفريق ومنتخب مصر محمد صلاح، ووصفه بأنه أوفى مصري قابله في حياته.

وللإشارة، تولى كلوب زمام العارضة الفنية لليفربول منذ موسم 2015-2016، وتُوج معه بألقاب كأس الرابطة الإنجليزية وكأس الإتحاد والدرع الخيرية.

بالإضافة إلى التتويج بلقب البريميرليغ، رابطة الأبطال، السوبر الأوروبي، ومونديال الأندية.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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