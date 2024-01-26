رحلة كلوب مع ليفربول في 9 سنوات

ياسر رشاد - القاهرة - قرر يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول كتابة سطره الأخير مع الريدز في مسيرة طويلة امتدت إلى 9 سنوات، بعدما تولى المهمة في عام 2015.

أعلن كلوب رحيله عن نادي ليفربول بنهاية الموسم الحالي، مؤكدا أنه يتفهم صدمة الجماهير لكنه بدأ يفقد طاقته مضيفا: لا أستطيع الاستمرار في نفس المنصب طويلاً.



نجح كلوب في قيادة ليفربول لتحقيق 7 بطولات على رأسها الدوري الإنجليزي، وكأس العالم للأندية، ودوري أبطال أوروبا، في مسيرة حافلة للداهية الألمانية مع الريدز.

قاد كلوب ليفربول في 464 مباراة في كافة المسابقات، من ضمنهم 317 لقاء في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

حقق كلوب 288 انتصار مع ليفربول من أصل 464 مباراة قاد فيها الريدز، منذ توليه المهمة في 8 أكتوبر عام 2015، وتعادل في 96 مباراة، وخسر في 80 لقاء آخرين.

كلوب نجح في جمع 671 نقطة حتى الأن خلال قيادة ليفربول في 317 مباراة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز لاعبو فريق ليفربول مع كلوب 1025 هدفا وتلقت شباك الريدز 516 هدف.



بطولات ليفربول تحت قيادة كلوب:

توج ليفربول بـ 7 بطولات تحت قيادة كلوب، دوري أبطال أوروبا 2019- كأس العالم للأندية 2020- كأس السوبر الأوروبي 2020- الدوري الإنجليزي موسم 2019/2020 – كأس الإتحاد الإنجليزي 2022- كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين 2022- كأس الدرع الخيرية 2023.

وحصل ليفربول على لقب الوصافة أكثر من مرة في مسابقة الدوري الإنجليزي، وخسر نهائيين في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018-2021.

