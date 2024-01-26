صحيفة إنجليزية تسلط الضوء على انتقاد ميدو لـ محمد صلاح

سلطت صحيفة “ذا صن” البريطانية، الضوء على انتقاد أحمد حسام “ميدو”، لـ محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، عقب مغادرته معسكر الفراعنة.

وغادر محمد صلاح معسكر منتخب مصر، عائدًا إلى ليفربول لإعادة التأهيل، بعد إصابته خلال مشاركته مع الغراعنة في منافسات كأس أمم إفريقيا المقامة حاليًا بكوت ديفوار.

ونشر محمد صلاح صورة له وهو يقوم ببعض تمارين التمدد ضمن البرنامج التأهيلي المخصص له.

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وسخر ميدو من محمد صلاح عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “اكس” قائلاً إن تلك التدريبات من الصعب القيام بها إلا في ليفربول، واستخدم رمز تعبيري ضاحك.

وعلقت “ذا صن” البريطانية: “انتقد المهاجم المصري السابق ميدو، البالغ من العمر 40 عامًا، قرار صلاح بإجراء عملية إعادة تأهيله في إنجلترا”.

وتابعت: “ورد الفائز بكأس الأمم إفريقيا 2006 على وسائل التواصل الاجتماعي على صورة لصلاح وهو يقوم ببعض تمارين التمدد”.

وسيعود محمد صلاح إلى صفوف منتخب مصر حال تعافيه واستمرار الفريق في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ونجح منتخب مصر في خطف بطاقة التأهل إلى دور الـ 16 ببطولة أمم إفريقيا، حيث يلاقي الكونغو الديموقراطية يوم الأحد المقبل.