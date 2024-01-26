تفاصيل آخر مباريات للأهلي ظهر فيها العامري فاروق بالمدرجات

محمد اسماعيل - القاهرة - غيب الموت منذ قليل، نائب رئيس النادي الأهلي ووزير الرياضة السابق العامري فاروق، بعد أن تعرض لوعكة صحية في نوفمبر الماضي.

وتعرض العامري فاروق للإغماء في السابع من نوفمبر الماضي، أثناء تواجده داخل مقر النادي الأهلي، ليتم نقله على الفور إلى مستشفى المعلمين لإسعافه، ثم تم نقله إلى أحد المستشفيات بالسادس من أكتوبر، وظل بها في حاله من فقدان الوعي التام، إلى أن وافته المانية اليوم.

وكان يعرف عن الراحل عشقه الشديد للنادي الأهلي، وتواجده الدائم في المباريات لدعم الفرق الرياضية المختلفة بالنادي، وعلى رئسهم فريق الكرة بالنادي.

وتواجد فاروق في مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، في أولى جوالات الدوري المصري بالموسم الحالي 2023- 2024، والتي أقيمت في سبتمبر الماضي، وانتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة، وشهدت تواجد العامري في المدرجات لمؤازرة الفريق.

وكانت آخر المباريات التي شهدت حضور العامري فاروق من الملعب، هي مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في الدور ربع النهائي من كأس السوبر الأفريقي، على إستاد القاهرة، وكانت بتاريخ 24 أكتوبر 2023، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما

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