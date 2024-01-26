ليفربول يستهدف نجمة السابق لتولي المهام الفنية

ياسر رشاد - القاهرة - يعتبر كلوب أحد أفضل المدربين في تاريخ الفريق الإنجليزي، وساعد خلال فترة عمله ليفربول على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ 30 عاما.

يورجن كلوب خارج حسابات ليفربول الموسم المقبل

أصدر نادي ليفربول الإنجليزي بيانا رسميا أكد فيه رحيل مدربه التاريخي يورجن كلوب نهاية الموسم الجاري، فيما أعلن الألماني قراره بالاستقالة من منصبه كمدرب لفريق ليفربول في نهاية الموسم بعد إبلاغ ملاك النادي برغبته في التنحي في الصيف.

وبحسب تقرير "بيلد" الألمانية، فإن الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق ليفركوزن الألماني، هو الخيار الأول لإدارة نادي ليفربول لخلافة كلوب.

ولعب ألونسو مع ليفربول في الفترة من 2004 إلى 2009، وتمكن خلالها من الفوز بالعديد من الألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا 2005.

وأوضح فرناندو كارلو، الرئيس التنفيذي لليفركوزن، في وقت سابق، أن عقد تشافي ألونسو، الذي ينتهي بنهاية موسم 2026، لا يتضمن أي شرط جزائي.

وقال كارلو أيضًا إن العلاقة بين النادي وألونسو جيدة جدًا ويمكنه الرحيل إذا أراد لأن الجميع هنا يحترم المدرب الإسباني كثيرًا.

ويتصدر باير ليفركوزن الدورى الألماني تحت قيادة تشابي ألونسو هذا الموسم، متفوقًا على الكبار أبرزهم بايرن ميونخ، في موسم تاريخي، تحت قيادة نجم ليفربول الأسبق.