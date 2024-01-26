الزمالك يتأهل إلي نهائي كأس دبي للتحدي على حساب الرجاء المغربي

ياسر رشاد - القاهرة - نجح الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، في حجز بطاقة التأهل الى الدور النهائي لبطولة كأس دبي للتحدي الودية.

واحتكم الزمالك والرجاء الى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء، عقب انتهاء الوقت الاصلي للمبارة بنتيجة 2 ـ 2، ليتمكن الأبيض من الوصول الى الدور النهائي للبطولة بعد التغلب على نظيره الفريق المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 4 ـ 2.

وحسم التعادل الايجابي نتيجة مباراة الزمالك المصري والرجاء المغربي فى وقتها الاصلي بهدفين لكل فريق، ضمن منافسات بطولة دبي الودية.

أهداف المباراة..

أحرز محمود الونش هدف التقدم للزمالك في الدقيقة 2، وسجل شيكابالا الهدف الثاني فى الدقيقة 6.

وسجل يسرس بورزق الهدف الاول لفريق الرجاء المغربي في الدقيقة 67، وأدرك التعادل اللاعب نوفل الزرهوني في الدقيقة 89 من عمر المباراة لتنتهي بنتيجة هدفين لكل فريق.

ولعب الزمالك بتشكيل كالتالى..

في حراسة المرمى: محمد عواد.

في خط الدفاع:مصطفى الزناري - محمود حمدي " الونش" - حمزة المثلوثي - محمد عبد الشافي.

في خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما.

في الهجوم: مصطفى شلبي - سامسون أكينيولا - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء الدين وحاتم سكر ومحمود علاء وعمر جابر وأحمد زكي ومحمد حسام بيسو ومحمد السيد وسيد عبد الله "نيمار" وإبراهيما نداي وعمار ياسر وناصر منسي.