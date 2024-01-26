الأهلي يكتفي بالتعادل أمام حتا الاماراتي وديًا.. وموديست كلمة السر

ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل الايجابي نتيجة مباراة الأهلي المصري ونظيره حتا الإماراتي بهدف لكل فريق، في اطار المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين ضمن معسكرالأحمر التحضيري المقامحاليًا بدولة الإمارات.

سجل هدف النادي الأهلي عن طريق الفرنسي أنتوني موديست، فيما أهدرالفرنسي ركلة جزاء نتيجة عركلة الفلسطيني وسام أبو علي.

وجاء هدف حتا الاماراتي عن طريق جمال معروف لتنتهى المباراة بهدف لكل فريق.

ولعب الاهلى بتشكيل كالتالى

مصطفي شوبير

أكرم توفيق، رامي ربيعه، معتز محمد، إسلام عبدالله

مصطفي ابو الخير، عمرو السولية، مجدي أفشة

حسين الشحات، محمد كريستو، أنتوني موديست