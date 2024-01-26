تين هاج يعلق على رحيل كلوب عن ليفربول

علق الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد على رحيل يورجن كلوب عن ليفربول في الفترة القادمة.

أعلن الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول رحيله عن الريدز نهاية الموسم الجاري.

وأوضح كلوب أنه سعيد مع النادي ولكنه لا يمتلك طاقة للإستمرار مشيرًا إلى أنه ليس لديه مشكلة في الوقت الحالي ولكن كان سيضطر للإعلان عن هذا القرار في وقت ما.

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علق تين هاج على رحيل كلوب قائلاً: ” “أستطيع أن أتفهم ذلك، 9 سنوات هي فترة طويلة، أعتقد أنها فترة بناء وتحقيق الأهداف”.

وتابع: “ولكنها أيضاً فترة من النكسات والدخول في فترات صعبة، الدوري الإنجليزي مكثف للغاية، إلى جانب المنافسات الأوروبية”.

وواصل: “البقاء لمدة 9 سنوات فترة طويلة وبالتأكيد ستنفذ طاقتك، وهي أحد مبرراته للرحيل، هذا ليس جيدًا على الدوري الإنجليزي الممتاز، لقد صنع حقبة هناك، وبنى النادي، وأعاد النادي إلى حيث ينتمي، لذا تهانينا على ذلك، لقد قام بعمل رائع في ليفربول”.