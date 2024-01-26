الزمالك يفوز على الرجاء وديًا ويتأهل إلى نهائي كأس دبي للتحدي

تأهل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك إلى نهائي كأس دبي للتحدي والمقامة بدولة الإمارات، وذلك بعد الفوز على نظيره الرجاء المغربي.

وفاز فريق الزمالك على نظيره الرجاء المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 4/2، بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك والرجاء المغربى، في نصف نهائي بطولة كأس دبى للتحدى، التى تقام بالإمارات، بتقدم الأبيض بهدفين دون رد.

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وسجل هدفي الزمالك كل من: محمود حمدى الونش في الدقيقة الثانية من كرة عرضية من شيكابالا.

وأضاف الهدف الثاني محمود شيكابالا قائد الزمالك في الدقيقة السادسة .

وفي الشوط الثاني قلص الرجاء المغربي الفارق، حيث جاء الهدف الأول عن طريق ركلة جزاء سجلها يسري بوزوق، قبل أن يتعادل الرجاء عن طريق ركلة جزاء ثانية سجلها نوفل الزرهوني.

وينتظر فريق الزمالك في نهائي كأس دبي للتحدي الفائز من ووهان الصيني وأهلي جدة السعودي.