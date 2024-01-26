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"كانت تنام جائعة".. كريستيانو رونالدو يتحدث عن تضحيات والدته

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تحدث لاعب السابق والنصر السعودي الحالي، عن تضحيات والدته قبل أن يصبح نجم كرة قدم.

وقال رونالدو في تصريحات نقلها موقع "Football talk": "ربتني والدتي بالتضحية بحياتها من أجلي، كانت تنام جائعة في الليل".

وأضاف: "لم يكن لدينا نقود وعملت أمي سبعة أيام في الأسبوع لتجعلني جيدًا بما يكفي وأصبح لاعب كرة قدم، أنا أهدي كل نجاحي لها".

الجدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو انضم إلى النصر السعودي في بداية الموسم الجاري.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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