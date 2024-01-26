تشكيل توتنهام أمام مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن أنجي بوستيكوجلوالمدير الفني لفريق توتنهام، التشكيل الأساسي لمواجهة مانشستر سيتي مساء اليوم الجمعة في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

تشكيل توتنهام أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: أودوجي، ميكي فان دي فان، روميرو، بيدرو بورو.

خط الوسط: رودريجو بيتانكور، بيير هويبيرج.

خط الوسط الهجومي: تيمو فيرنر، جونسون، كولوسيفسكي.

خط الهجوم: ريتشارليسون.

ويبحث مانشستر سيتى عن تحقيق الفوز وخطف تذكرة التأهل إلى الدور القادم من كأس الاتحاد الإنجليزى، بعدما حقق انتصارًا عريضًا على هدرسفيلد تاون بخماسية نظيفة في الدورالثالث.

ويدخل مان سيتي اللقاء على خلفية 6 انتصارات متتالية وسلسلة من 9 مباريات من دون هزيمة، في سلسلة شهدت تتويجه بلقب مونديال الأندية لأول مرة في تاريخه.

وعلى صعيد الدوري الانجليزي يحتل مانشستر سيتى المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن ليفربول المتصدر لكن لديه مباراة مؤجلة، فيما يحتل السبيرز المركز الخامس بفارق ثلاث نقاط عن السيتزينز.