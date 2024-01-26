الامارات | لاعبو أندية «دورينا».. أكثر تأثيراً في آسيا وأقل في إفريقيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجاوز تسعة لاعبين أجانب في أندية دوري أدنوك للمحترفين مع منتخبات بلادهم الدور الأول في بطولتي كأس أمم إفريقيا المقامة في ساحل العاج، وكأس آسيا المقامة في قطر، بنسبة نجاح 100%.

وأظهرت الإحصاءات الخاصة بمشاركة هؤلاء اللاعبين مستويات متفاوتة من حيث التأثير، إذ كان المشاركون في آسيا أكثر تأثيراً من المشاركين في إفريقيا، من ذلك أن لاعبي المنتخبات في إفريقيا لم يسجلوا أي هدف في مباريات الدور الأول. وترصد «الإمارات اليوم» تالياً إحصاءات اللاعبين بصورة فردية.

الكوري يونغ

ظهر لاعب فريق العين، الكوري بارك يونغ، مع منتخب بلاده في المباريات الثلاث في الدور الأول، إذ شارك أساسياً أمام البحرين والأردن، لكنه كان بديلاً في لقاء ماليزيا. وفي المجمل شارك يونغ بعدد دقائق وصل إلى 128 (1 صناعة فرصة، 91 تمريرة ناجحة، وقطع الكرة 4 مرات، ومراوغة واحدة ناجحة). بينما سجل هدفاً بالخطأ في مرماه في لقاء الأردن الذي انتهى بالتعادل 2-2، وتنتظر اللاعب مهمة صعبة الثلاثاء المقبل في مواجهة المنتخب السعودي في دور الـ16.

الأوزبكي عبدلاييف

يعد لاعب خورفكان، الأوزبكي عبدلاييف أقل لاعبي دورينا مشاركة، إذ ظهر في مباراة واحدة أمام أستراليا، وخاضها كاملة. وقام بـ43 تمريرة ناجحة، وقطع الكرة 4 مرات، وافتكاك مرتين، بينما لم يواجه لاعب فريق الوحدة، عمر خريبين خلال لقاء أوزبكستان مع سورية، الذي انتهى بالتعادل السلبي، وذلك لوجوده في الدكة.

الإيراني قايدي

سجل لاعب كلباء، الإيراني قايدي هدفين مؤثرين كانا سبباً مباشراً في صعود منتخب بلاده متصدراً المجموعة الثالثة في آسيا. وشارك قايدي في 3 مباريات جميعها أساسياً، وجرى استبداله في كل اللقاءات. ولعب 177 دقيقة، وله هدفين، بجانب صناعة الفرص مرة واحدة، و30 تمريرة ناجحة، و3 مراوغات ناجحة، وافتكاك مرة واحدة). ويواجه قايدي في دور الـ16، لاعب الوحدة، السوري عمر خريبين يوم الأربعاء المقبل.

السوري خريبين

سجل لاعب الوحدة، السوري عمر خريبين، هدفاً ثميناً للغاية لبلده، كان سبباً في تأهله إلى دور الـ16، وذلك خلال الفوز 1- صفر على الهند. ويعد هذا إنجازاً تاريخياً، كونها أول مرة تتأهل سورية إلى الدور الثاني في بطولة آسيا. وشارك اللاعب في البطولة 3 مرات بديلاً بمجموع 90 دقيقة صنع خلالها فرصة، و3 تمريرات ناجحة، ومراوغة ناجحة. ويعول عليه كثيراً خلال لقاء إيران الأربعاء المقبل.

البحريني علي مدن

أسهم لاعب عجمان، البحريني علي مدن، في تأهل منتخب بلده إلى الدور الثاني، إذ كان وراء هدف الفوز على ماليزيا في الوقت بدل الضائع، وهو ما عزز من فرصة التأهل، قبل حسم الأمر رسمياً بالفوز على الأردن بهدف لصفر، وبلوغ دور الـ16 متصدراً المجموعة الخامسة. وشارك اللاعب في 3 مباريات أساسياً، بمجموع 234 دقيقة، وله هدف، وصنع آخر، و64 تمريرة ناجحة و3 مراوغات، وينتظر منه الكثير خلال اللقاء الصعب أمام اليابان في ثمن النهائي الأربعاء المقبل.

المالي نياكاتي

شارك مهاجم بني ياس، المالي نياكاتي، في 60 دقيقة فقط مع مالي في بطولة إفريقيا، إذ غاب عن الجولة الأولى، وسجل حضوره في الجولة الثانية أمام تونس 1-1، والثالثة في مواجهة ناميبيا صفر-صفر، وصنع فرصة واحدة وسدد كرة واحدة على المرمى. وسيكون على مالي خوض مباراة صعبة للغاية في ثمن النهائي الثلاثاء المقبل أمام بوركينا فاسو.

الموريتاني كمارا

لعب الموريتاني كمارا مع الجزيرة مباراة واحدة، وشارك في 20 دقيقة منها فقط خلال الموسم الجاري، لكنه مع بلده، لعب 67 دقيقة في بطولة إفريقيا، وقام بـ4 محاولات هجومية، و18 تمريرة ناجحة. وسيواجه الرأس الأخضر، ما سيعني مباراة بينه وبينه لاعب الرأس الأخضر ديني بورجيس، المحترف في البطائح.

الكونغولي تشيبولا

صعد لاعب حتا، الكونغولي تشيبولا، مع الكونغو إلى الدور الثاني في بطولة إفريقيا، بعد أن حل ثانياً خلف المغرب المتصدر للمجموعة السادسة. ولم يظهر اللاعب إلا في 23 دقيقة في الدور الأول. وقدم 9 تمريرات فقط، ما يجعله الأقل تأثيراً مقارنة ببقية اللاعبين، وتنتظر الكونغو مهمة صعبة للغاية أمام مصر يوم غدٍ في دور الـ16.

لاعب الرأس الأخضر بورجيس

ظهر المحترف في فريق البطائح، لاعب الرأس الأخضر ديني بورجيس، في 90 دقيقة في الدور الأول لبطولة إفريقيا، ومرر الكرة 43 مرة فقط، وقطع كرتين فقط من المنافسين. لكنه قدم بطولة كبيرة، تصدر فيها الرأس الأخضر مجموعته على حساب مصر وغانا. وسيواجه موريتانيا في الدور المقبل.

مواعيد مباريات لاعبي أندية «دورينا» في آسيا

- كوريا (بارك يونغ) - السعودية 30 يناير.

- أوزبكستان (عبدلاييف) - تايلاند 30 يناير.

- سورية (خريبين) - إيران (قايدي) 31 يناير.

- البحرين (علي مدن) - اليابان 31 يناير.

مواعيد مباريات لاعبي أندية «دورينا» في إفريقيا

- الكونغو (تشيبولا) - مصر ٢٨ يناير.

- الرأس الأخضر (بورجيس) - موريتانيا (كمارا) 29 يناير.

- مالي (نياكاتي) - بوركينا فاسو 30 يناير.

. في إفريقيا لم يسجلوا أي هدف في الدور الأول. سجل لاعب كلباء، الإيراني قايدي، هدفين.