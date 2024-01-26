عمر جابر: الزمالك استفاد من وديات الإمارات

ياسر رشاد - القاهرة - بعد التأهل لنهائي كأس تحدي دبي

الجمعة 26/يناير/2024 - 10:22 م 1/26/2024 10:22:58 PM

أبدى عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سعادته بالفوز على الرجاء المغربي في نصف نهائي بطولة كأس تحدي دبي.

وأوضح اللاعب أنه يهدي الفوز لجماهير نادي الزمالك التي تساند الفريق باستمرار، ووعدهم ببذل أقصى جهد في الفترة المقبلة من أجل الظهور بأفضل مستوى.

وشدد عمر جابر على أن الزمالك استفاد من المباريات الودية الأخيرة في الاطمئنان على بعض اللاعبين العائدين من الإصابة أمثال مصطفى شلبي ومحمود حمدي الونش، بالإضافة إلى الوقوف على مستوى بعض اللاعبين الشباب الذين تم تصعيدهم للفريق الأول.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الرجاء المغربي 4-2 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لكل فريق، ليتأهل الأبيض للمباراة النهائية ومواجهة الفائز من الأهلي السعودي ووهان ثري الصيني.