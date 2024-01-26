تشيلسي يتعادل مع أستون فيلا في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - انتهى الشوط الأول من مواجهة تشيلسي أمام نظيره أستون فيلا بالتعادل السلبي بدون أهداف، ضمن منافسات دور ال 32 من كأس الاتحاد الإنجليزي لهذا الموسم 2023/2024.



وشهد الشوط الأول استحواذًا كبيرًا من قبل البلوز، حيث جاءت نسبة امتلاك الكرة للأزرق 73%، مقابل 27% لصالح أستون فيلا.

وكان أستون فيلا قد سجل هدف التقدم في الربع ساعة الأولى من المباراة، لكن حكم المواجهة قرر إلغاؤه.

وبدأ تشيلسي مباراة أستون فيلا بالتشكيل الآتي:

دوردي بيتروفيتش، في حراسة المرمى.

الدفاع: مالو جوستو، اكسيل ديساسي، تياجو سيلفا، ليفي كولويل.

الوسط: انزو فيرنانديز، كونور غالاهير، كول بالمر.

الهجوم: نوني مادويكي، ارماندو برويا، رحيم ستيرلينج.

بينما بدأ أستون فيلا المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: إيمليانو مارتينيز.

الدفاع: إزري قنصوه، ديوجو كارلوس، لينجليه، ألكس مورينو.

الوسط: ليروي بايلي، كمارا، دوجلاس لويز، جون ماكجين.

خط الهجوم: ديابى، أولي واتكينز