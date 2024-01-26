إعلان مواعيد مباريات دور ال 8 لبطولة كأس الرابطة

ياسر رشاد - القاهرة - حددت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب ، بالتنسيق مع عامر حسين المشرف العام على المسابقات مواعيد مباريات دور ال٨ لبطولة كأس رابطة الأندية موسم ٢٠٢٣_٢٠٢٤.

وجاءت مواعيد مباريات دور ربع نهائي كأس الرابطة المصرية على النحو التالي:



الأربعاء ٣١ يناير ٢٠٢٤

طلائع الجيش مع الجونة على ملعب جهاز الرياضة العسكري في تمام الساعة الرابعة و النصف مساء بتوقيت القاهرة.



الاتحاد السكندرى و انبي و تقام على ملعب الاسكندرية في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

الخميس ١ فبراير ٢٠٢٤

فريق سيراميكا كليوباترا مع نظيره فريق سموحة وتقام على ملعب المقاولون العرب بالقاهرة في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

المصري البورسعيدي مع بيراميدز وتقام على ملعب الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندري وتنطلق في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.