الامارات | سكاكيني: طموحي رفع كأس «سلة دبي» للمرة الأولى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بات لاعب فريق الرياضي اللبناني، سني سكاكيني، أول لاعب فلسطيني، يبلغ الأدوار النهائية في بطولة دبي الدولية لكرة السلة، المقامة حالياً في نسختها الـ33 على صالة نادي النصر في دبي، ويسدل الستار عنها غداً.

ويملك سكاكيني تجربة احترافية حافلة، بدأت في فنزويلا، قبل الانتقال إلى الرياضي الأردني في 2014، كما لعب لأندية آسيوية كبرى، خاصة في الدوري الصيني، وكان أيضاً أول لاعب فلسطيني يحترف في الدوري الإماراتي، حين دافع عن ألوان شباب الأهلي في 2018، وحقق معه لقب الدوري.

وقال سكاكيني لـ«الإمارات اليوم»: «نجحت مع بداية الموسم الجديد في الانضمام إلى فريق الرياضي اللبناني، في فرصة سمحت لي بالعودة إلى دبي، وبلوغي مع الرياضي الأدوار النهائية، لأحظى بشرف إنجاز أول لاعب فلسطيني يبلغ الأدوار النهائية في (سلة دبي) البطولة الأعرق والأكثر استمرارية في آسيا».

وأوضح: «سبق لي الوجود في دبي مع شباب الأهلي الذي توجت معه بدوري موسم 2017-2018، قبل أن تتاح لي الفرصة مجدداً من بوابة (سلة دبي) لعودة رؤية العديد من الأصدقاء، جنباً إلى جنب مع دخول منافسات البطولة التي يدافع فيها الرياضي عن لقبه، وقدم أداءً لافتاً على مدار دور المجموعات، وبلوغ ربع النهائي، بسجلٍ خالٍ من الهزائم».

وأشار سكاكيني إلى الشعبية التي تحظى بها بطولة دبي الدولية، وتحرص على الدوام كبرى الأندية، سواء في آسيا أو إفريقيا، على الوجود فيها، وقال: «شعبية (سلة دبي الدولية) كبيرة، والكرنفالات الجماهيرية التي تملأ مدرجاتها من قبل الجاليات المقيمة على أرض الإمارات، تشجع على الدوام كبرى الأندية على القدوم والمنافسة على لقبها، وخصوصاً اللبنانية، وهو ما شهدناه في لقاء الرياضي والحكمة مساء الإثنين الماضي، في دور المجموعات، مع امتلاء مدرجات صالة نادي النصر بأكملها، وأجواء تنافسية للغاية، سواء على أرضية الملعب أو بين جمهوري الناديين».

واختتم: «أتطلع لمواصلة المشوار وتقديم الإضافة المطلوبة للفريق، وطموحي أن أرفع كأس (سلة دبي) للمرة الأولى في مسيرتي، وإهداء جمهور النادي وعشاقه في دبي، اللقب التاسع تاريخياً».

سني سكاكيني: شعبية «سلة دبي» كبيرة، وكرنفالات الجماهير تملأ مدرجاتها