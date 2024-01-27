حسام حسن يعرقل انتقال نجم فيوتشر إلى الزمالك في الشتاء

حسم حسام حسن المدير الفني الجديد لـ مودرن فيوتشر الموقف النهائي بخصوص انتقال ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويرغب نادي الزمالك بشدة في التعاقد مع ناصر ماهر صانع ألعاب فيوتشر خلال فترة الانتقالات الحالية لتعزيز صفوف الفريق الكرة الأول بالقلعة البيضاء.

وفتح مسئولو القلعة البيضاء مفاوضات مكثفة مع نظرائهم بنادي فيوتشر لحسم صفقة التعاقد مع نجم النادي الاهلي السابق في الشتاء الحالي.

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وطلب حسام حسن من إدارة فيوتشر تأجيل صفقة انتقال ناصر ماهر إلى صفوف الزمالك نظرًا للحاجة إلى جهوده الفنية خلال الفترة المقبلة.

ونجح مسئولو الزمالك في حل أزمة إيقاف القيد بعد تسوية كافة المستحقات المتأخرة لصالح نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي وكاراسكي الفنزويلي.