البرتغالي جوزيه جوميز يقترب من تدريب الزمالك

كشفت تقارير صحفية في الساعات الماضية عن اقتراب نادي الزمالك من حسم التعاقد مع البرتغالي جوزيه جوميز لتولي الإدارة الفنية للفارس الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة الكرة بنادي الزمالك قد دخلت بالفعل في مفاوضات قوية مع جوميز حيث وصلت المحادثات لمراحل متقدمة في الفترة الحالية حيث يتبقى فقط بعض التفاصيل الخاصة بالاتفاق بين الطرفين.

وأكدت تقارير برتغالية أن جوزيه جوميز بعد تجاربه في ناديي ماريتيمو وتشافيز، يقترب من تبني مشروع جديد في الخارج،حيث يتواجد في الفترة الحالية داخل مصر.

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ورفض أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك في تصريحاته الأخيرة الإفصاح عن هوية لمدير الفني الأجنبي المنتظر لقيادة الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وشدد سليمان أنه سيعلن عن كل شئ في الوقت المناسب حيث أنه عقب إنهاء المفاوضات مع كل الأطراف سيجري الإعلان بشكل رسمي.