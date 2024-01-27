سكالوني يكشف موقف ميسي من المشاركة في كأس العالم 2026

ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، عن موقف القائد ليونيل ميسي، من المشاركة مع منتخب «التانجو» في بطولة كأس العالم 2026.

قال سكالوني في تصريحاته لصحيفة «ماركا» الإسبانية: “هناك لاعبون لعبوا كأس العالم في هذا السن، وفي حالة ميسي لن يفاجئني إطلاقًا اذا شارك لكن لا يزال هناك وقت طويل متبقي على البطولة”.

طالع أيضًا: موعد مباراة برشلونة ضد فياريال في الدوري الإسباني.. والتشكيل المتوقع

تابع: “أعتقد أن مشاركته ممكنة ومن الناحية البدنية ليس لدي أي شكوك لكن فقط من الناحية الذهنية وهذا يعتمد على حالته وكيف يشعر”.

أضاف: “في النهاية، يأتي وقت يغادر فيه أساطير مثل مارادونا وروجيري وغيرهما من اللاعبين العظماء المنتخب الأرجنتيني، ومع ذلك تستمر الأرجنتين”.

أردف: “سيؤلمنا اعتزال ميسي كثيرًا لأنه لاعب عظيم قدم الكثير، لكن لدينا التزام، بعد ليو أو مارادونا، حيث كان المنتخب الأرجنتيني دائمًا قويًا، سنواجه التحدي المتمثل في البقاء قادرًا على المنافسة بدونهما”.

أكمل: “هدفنا بناء فريق يتمتع بقدرة تنافسية متساوية مع اللاعبين الآخرين عندما يرحلوا عنا، نحن يجب أن يتصور ذلك ويحدد الأهداف عندما لا يكونون موجودين.”

أوضح: “أعتقد أن الجدل حول ميسي يتجاوز حدود كرة القدم، ولا أعتقد أن هناك نقاش أصلاً بين لاعبين كرة القدم أو المدربين حول سبب فوز ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم”.

أتم: “لو فاز هالاند أو مبابي كان ذلك سيكون جيدًا أيضًا لكن هذه أمور تتعلق بوسائل الإعلام، الجدل حول سبب فوز ميسي بينما من يصوت هم أهل كرة القدم هذا أمر غريب!”.