جوارديولا يثير الجدل بتصريحات عن ترك كلوب تدريب ليفربول

علق الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي بطل أوروبا والدوري الإنجليزي، على على إعلان غريمه الأكبر في إنجلترا الألماني يورجن كلوب رحيله عن ليفربول في نهاية هذا الموسم.

وصدم كلوب الجميع عندما أعلن الجمعة رحيله عن ليفربول، متصدر الدوري الإنجليزي راهناً، في نهاية الموسم قبل انتهاء عقده.

وكان كلوب المنافس الأقوى لجوارديولا خلال فترة تواجدهما في البرميرليج.

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بعد فوز مانشستر سيتي على توتنهام في الدور الرابع من مسابقة الكأس التي يحمل لقبها، أشاد جوارديولا بكلوب “هو مدرب مذهل، لا أعرفه عن قرب، لكن أعتقد انه شخص رائع أيضاً”.

تابع بيب “لدي شعور أنه عندما سيرحل في نهاية الموسم، سيرحل جزء منا أيضاً في مانشستر سيتي، لقد كانوا أصعب خصم لنا، ليفربول في السنوات الأخيرة”.

وعزا كلوب (56 عاماً) أسباب رحيله إلى فقدانه الطاقة اللازمة للاستمرار بعد تسع سنوات في ملعب أنفيلد.

ويمكن لجوارديولا (53 عاماً) تفهّم قرار كلوب، بعد أن قام الأول بخطوة مماثلة مع برشلونة الإسباني في 2012.

قال “كلّ المدربين يشعرون (بالتعب) بعد سنوات طويلة، أشعر بذلك تماماً. واجهت ذلك مع برشلونة لذا أتفهمه تماماً”.

ورغم تتويج سيتي بلقب الدوري في آخر ثلاثة مواسم، إلا ان عرشه مهدد بقوة من قبل ليفربول هذا الموسم. يتصدر الحُمر راهناً بفارق خمس نقاط عن سيتيزينز الذي لعب مباراة أقل.

وستكون المباراة الأخيرة بينهما في الدوري في 9 مارس على ملعب أنفيلد “لقد كان غريمي الأكبر، اعتقد أننا سنفتقده”.

تابع “أنا سعيد نوعاً ما، لأنه بدونه سأنام بشكل أفضل قليلاً في الليلة التي تسبق مواجهة ليفربول، لكني أتمنى له كل التوفيق. لا يقرّ بذلك، لكنه سيعود”.