الزمالك يتعاقد مع نجم الاهلي السابق مجانًا.. بديل أوباما

حسم نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب التعاقد مع أحد نجوم النادي الاهلي السابقين خلال فترة الانتقالات الشتويىة الجارية.

ويرغب نادي الزمالك في التعاقد مع أكثر من لاعب مميز قبل غلق باب القيد في الميركاتو الشتوي الجاري لتعزيز صفوف الفارس الأبيض في الموسم الحالي.

وعلم”كورة 365″ أن الزمالك نجح في إقناع اللاعب أحمد حمدي نجم الاهلي ومونتريال الكندي السابق بالتوقيع على عقود انتقاله لصفوف القلعة البيضاء في الموسم الجاري.

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ووافق أحمد حمدي على خطوة إرتداء القميص الأبيض في ظل تعثر انتقاله لصفوف نادي بيراميدز الذي استطاع حسم صفقتين بشكل رسمي وهما مروان حمدي ومحمود زلاكة في الشتاء الحالي.

وكان إدارة الزمالك قد نجحت في إنهاء القيد مع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بعد تسوية المستحقات المالية لصالح سبورتنج لشبونة البرتغالي في قضية محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفارس الأبيض.