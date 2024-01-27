الزمالك يعدل برنامجه التدريبي قبل نهائي كأس دبي للتحدي

محمد اسماعيل - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال تعديل البرنامج التدريبي للفريق الأبيض اليوم، استعدادا لمباراة نهائي كأس دبي للتحدي.

وحقق الزمالك الفوز أمس الجمعة على الرجاء المغربي، بركلات الترجيح، بعد انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي 2\2، والتأهل للمباراة النهائية لبطولة كأس دبي للتحدي التي تقام حاليا في دولة الإمارات.

واكتفى الجهاز الفني للزمالك، بخوض اللاعبين تدريبات استشفائية في فندق الإقامة بدبي، بدلا من خوض المران على الملعب الفرعي لاستاد آل مكتوم استعداداً للقاء نهائي كأس تحدي دبي.

وجاء قرار الجهاز الفني في ظل حالة الإجهاد التي يعاني منها اللاعبون بعد خوض مباراة الرجاء المغربي بالأمس في نصف نهائي البطولة.

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