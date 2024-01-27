"كنت رفضت رحيله".. حسن شحاتة يعلق على عودة صلاح لليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

علق حسن شحاتة المدير الفني السابق لمنتخب مصر، على قرار مغادرة محمد صلاح للمنتخب في كوت ديفوار، لتلقي العلاج في ليفربول.

وقال شحاته خلال تصريحات تليفزيونية: "المسؤولون هم من سمحوا لصلاح بالرحيل، لكنني كنت أفضل استمراره مع الفريق لأنه قائده ويستطيع لم شمل اللاعبين، لأن المرحلة المقبلة هام للغاية".

وأضاف: "لو كنت مدربا للمنتخب لم أكن أوافق على رحيله، لأنه قائد للمنتخب وسيعقد الاجتماعات بشكل مستمر مع اللاعبين بصفته قائدا لهم وأن يتحدث عما يفكر فيه فلا أحد فيما يفكر فيه حاليا".

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، ليضرب موعدا مع الكونغو الديمقراطية،مساء غدا.

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