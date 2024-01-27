منتخب السعودية يحمل ذكري آليمة في دور الـ 16 بكأس آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب السعودية تحت قيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي لمواجهة قوية أمام نظيره منتخب كوريا الجنوبية، في المباراة التي ستقام في السابعة مساء يوم الثلاثاء المُقبل، على ملعب ستاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس آسيا قطر 2023.

ويحمل المنتخب السعودي ذكري آليمة في دور الـ 16 من بطولة كأس أسيا، وذلك منذ انطلاق النسخة الجديدة في 2019، حيث تعتبر هذه المرة الثانية من بطولة كأس آسيا، التي تشهد وجود دور الـ16، وذلك بمشاركة 24 منتخبًا.

ولا يعرف المنتخب السعودي طعم الفوز في دور الـ16 بكأس آسيا، بعدما شارك هذا الدور مرة وحيدة، وكانت في النسخة الماضية ضد منتخب اليابان، وودع البطولة بعد الخسارة بهدف من دون رد.

الجدير بالذكر أن بطولة كأس آسيا كانت تُلعب في السابق بمشاركة 16 منتخبًا يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الأربعة إلى ربع النهائي مباشرةً.

مواجهات دور ال 16 من بطولة كأس آسيا

استطاع 16 من منتخب التأهل إلى دور ال 16 من بطولة كأس آسيا، وجاءت المواجهات كالتالي:

منتخب أستراليا يواجه منتخب أندونيسيا.

منتخب طاجيكستان يواجه منتخب الإمارات.

منتخب العراق يواجه منتخب الأردن.

منتخب قطر يواجه منتخب فلسطين.

منتخب أوزباكستان يواجه منتخب تايلاند.

منتخب السعودية يواجه منتخب كوريا الجنوبية.

منتخب البحرين يواجه منتخب اليابان.

منتخب إيران يواجه منتخب سوريا.