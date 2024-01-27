موعد المباراة الاولى لـ "بيتسو موسيماني" مع أبها السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - تعقدجماهير نادي أبها السعودي أمالًا كبيرة على الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، بعد توليه المهام الفنية للفريق الاول بعد اعلان التعاقد معه رسميًّا.

ويستهل موسيماني أولى مواجهاته مع الفريق أمام التعاون ضمن منافسات الجولة الـ 20 من بطولة دوري روشن السعودي، المقرر لها يوم 15 فبراير المقبل.

ويتواجد أبها في المركز الـ 17 قبل الأخير، بعد نهاية الجولة الـ19 من عمر المسابقة، برصيد 14 نقطة، محصلة 4 انتصارات وتعادلين، و13 هزيمة.

وفي بيان رسمي اعلنه أبها السعودي بالتعاقد مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لتولي قيادة الفريق الأول خلفا للمقال يوسف المناعي المدرب السابق.

ويمتلك المدرب البالغ من العمر 59 عامًا تجربة سابقة في الملاعب السعودية، كانت مع فريق الأهلي الموسم الماضي في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، ونجح فيها، بصعوده إلى دوري روشن السعودي متصدرًا.