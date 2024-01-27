«لن نبكي».. فيتوريا يثير الجدل بشأن محمد صلاح قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية

علق البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، على تأثير غياب محمد صلاح قائد المنتخب، وكذلك الإصابات التي ضربت الفراعنة قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية بدور الـ16 ببطولة كأس أمم أفريقيا.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر فريق الكونغو الديمقراطية، غدًا الأحد، لحساب دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية، على ملعب «لاورينت بوكو».

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وقال روي فيتوريا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: «لا أريد أن أتحدث عن الإصابات، ولكني أذكركم بأننا فقدنا أحمد نبيل كوكا، وبعدها بأيام أسامة جلال، بسبب الإصابة».

وأضاف: «كما توفي كذلك والد أحد أعضاء بعثة منتخب مصر، وبعدها أصيب محمد صلاح، وهي الإصابة التي كانت أصعب مما نتخيل».

وأكمل: «كما تعرض محمد الشناوي للإصابة في آخر 30 ثانية من مباراة غانا الماضية، والآن إمام عاشور أصيب أيضًا، هذا سوء حظ، ولكن يجب أن نكون على أتم الجاهزية».

وأتم مدرب منتخب مصر: «هذه السيناريوهات تحدث في كرة القدم، يجب أن يكون لدينا حلول، لن نبكي بسبب غياب محمد صلاح أو الإصابات، علينا أن نواجه الحقائق لكي نتأهل للمرحلة المقبلة».