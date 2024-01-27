نجم الزمالك يقرر الرحيل إلى ألمانيا بسبب معتمد جمال

كشفت تقارير صحفية في الساعات الماضية عن اتخاذ أحد نجوم نادي الزمالك قرارًا بمغادرة القلعة البيضاء بسبب معتمد جمال المدير الفني للأبيض.

وافادت التقارير الصحفية أن السيد الغديري، لاعب وسط فريق 2003 بنادي الزمالك، قرر الرحيل عن صفوف الأبيض بعد عدم تصعيده للفريق الأول لكرة القدم بقيادة معتمد جمال.

وأشارت التقارير إلى أن الغدير كان لديه رغبة في التصعيد للفريق الأول طوال الفترة الماضية، لكن هذا لم يحدث فضلًا عن دم حصوله على مستحقاته المالية منذ انضمامه من الدوري الإماراتي.

اقرأ أيضًا: «لن نبكي».. فيتوريا يثير الجدل بشأن محمد صلاح قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية

وافادت أن هذا الأمر جعل اللاعب يدخل في حالة من الإحباط اتخاذه قرارًا بالرحيل عن الزمالك والسفر إلى ألمانيا؛ من أجل خوض فترة علاجية والبحث عن فرصة الانضمام لأحد أندية دور الدرجة الثانية.

ويخوض الزمالك في الوقت الحالي بطولة كأس دبي الودية، خلال معسكره الحالي في الإمارات، ونجح في الفوز على الرجاء المغربي بركلات الترجيح (4-2).