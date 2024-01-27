سر رحيل كلوب عن تدريب ليفربول

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن المدير الفني الألماني يورجن كلوب، الرحيل عن تدريب ليفربول الإنجليزي، بنهاية الموسم الحالي 2023 - 2024، بعد مسيرة طويلة مع الريدز، امتدت ألى 8سنوات ونصف.

وسيكون منصب المدير الفني لمنتخب ألمانيا، هدفا لمدرب ليفربول، خاصة أن الاتحاد الألماني حاول اقناعه فى أكثر من مناسبة تولي تدريب منتخب المانشافت، ولكن ارتباطه بتدريب ليفربول، كان عائقا.

وكانت آخر محاولات الاتحاد الألماني مع كلوب، بعد إقاله هانز فليك، خلال شهر سبتمبر الماضي، وعلق كلوب وقتها، قائلا: "تدريب منتخب ألمانيا شرفا عظيما، لا يوجد شك في ذلك".

وأضاف: "المشكلة هي ولائي لنادي ليفربول، لا يمكنني المغادرة لتدريب منتخب ألمانيا لفترة قصيرة".

وتابع: "إذا كان من المفترض أن أدرب منتخب ألمانيا، يجب أن أكون متاحا عكس الفترة الحالية، تدريب ليفربول وظيفة مثيرة للاهتمام وتبقى كل الخيارات مفتوحة عقب رحيلي عن الفريق".

وسيكون منصب المدير الفنى لمنتخب ألمانيا، شاغرا بعد نهاية بطولة يورو 2024، فى صيف العام الحالي، خاصة وأن المدير الفني الحالي جوليان ناجلسمان، وقع عقدا قصيرا لتدريب المانشافت خلفا لهانز فليك.