موعد مباراة الزمالك في نهائي كأس دبي للتحدي

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك، لخوض مباراة نهائي كأس دبي للتحدي، بعد تحقيق الفوز أمس على الرجاء المغربي بركلات الترجيح.

وحقق الفريق الأبيض الفوز أمس على الرجاء المغربي، في نصف نهائي البطولة، بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2\2.

وينتظر نادي الزمالك مواجهة الفائز من المباراة الأخرى بين فريقي أهلي جدة السعودي ووهان ثري الصيني، التي تقام اليوم بين الفريقين في نصف نهائي البطولة.

موعد المباراة النهائية لبطولة كأس دبي للتحدي

وتنطلق مباراة الزمالك والفائز من أهلي جدة ووهان الصيني، غدا الأحد في السادسة مساء، على ملعب آل مكتوم، في مدينة دبي بدولة الإمارات.

وتنص لائحة البطولة، على مواجهة الفرق الأفريقية أولا، وبعدها الفرق الآسيوية، على أن تقام المباراة النهائية بين نادي أفريقي وآخر آسيوي.

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