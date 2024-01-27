شاهد..حضور جماهيري قوي في نهائي أفريقيا لليد لدعم الفراعنة

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه منتخب مصر لكرة اليد نظيره الجزائري بعد قليل على الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي في نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد.

وشهدت الصالة حضور جماهيري قوي دعما للمنتخب المصري في النهائي الأفريقي، من أجل مساندة الفراعنة لحصد البطولة للمرة الثالثة على التوالي.

حضور جماهيري قوي للمنتخب الوطني

وألتقى منتخبا مصر والجزائر في بطولة أفريقيا لليد، اليوم السبت الموافق 27 من يناير الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت السعودية.

يسعى المنتخب الوطني لليد للوقوف على منصة التتويج للمرة التاسعة في تاريخ مشاركته بالأمم الإفريقية بعد حصد اللقب 8 نسخ، فيما احتل الفراعنة وصافة البطولة عدد 6 مرات من قبل، وجاء في المركز الثالث مثلها.

وحجز منتخب فراعنة اليد مبطاقة التأهل إلى نهائي البطولة بعد تحقيق الفوز على نظيره التونسى بنتيجة 30 ـ 25 فى المباراة التى جمعت المنتخبين بالدور نصف النهائى ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد، التى تستضيفها مصر باستاد القاهرة.

فيما صعد منتخب الجزائر على حساب الرأس الأخضر بنتيجة ٣٢-٢٦ مساء اليوم الخميس في نصف نهائي بطولة أفريقيا لكرة اليد التي تستضيفها مصر حتى 27 من الشهر الجاري.

